Hugo Boss muss Ergebnisrückgang verkraften

METZINGEN (dpa-AFX) - Dem Modekonzern Hugo Boss hat der heiße Sommer übel mitgespielt.



Insbesondere in Deutschland und Frankreich lief es schlechter und der Konzern musste Rabatte geben, um die Ware loszuwerden. Der Konzerngewinn sank um 18 Prozent auf 66 Millionen Euro, wie der Konzern am Dienstag in Metzingen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verringerte sich um 12 Prozent auf 126 Millionen Euro.

Der Umsatz stagnierte bei 710 Millionen Euro. Ohne Währungseffekte wäre er um ein Prozent gestiegen. Die Erwartungen der Analysten verfehlte der Konzern. Hugo Boss will nun im vierten Quartal Fahrt zunehmen. Bereits der Oktober stimmt den Konzern zuversichtlich. Im Gesamtjahr wollen die Schwaben weiterhin den Umsatz währungsbereinigt im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigern und das Ebitda in etwa stabil halten. Die Rohertragsmarge hingegen soll nun zurückgehen, zudem drosselt Hugo Boss die Investitionen etwas./she/stk