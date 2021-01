Hugo Boss mit kräftigem Kursanstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Hugo Boss legt heute einen Traumstart hin. Die Aktie liegt immerhin rund sieben Prozent in der Gewinnzone. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. Denn Hugo Boss kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Bisher wurde dieses Hoch bei 28,00 EUR austariert. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 24,28 EUR, sodass Hugo Boss in Aufwärtstrends verläuft. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

