Hugo Boss: Zum Einstieg bereit machen!

Die drastische Gewinnwarnung des Luxusmode-Konzerns Hugo Boss (WKN: A1PHFF) vom 10. Oktober steckte Anlegern tagelang in den Knochen. Der Grund: Das Management des MDAX-Unternehmens aus Metzingen hat die 2019er-Jahresziele gehörig nach unten revidiert (wir berichteten).

Wie von uns erwartet, hat sich der Abgabedruck in der Aktie nun spürbar verringert. So wie heute, als der Titel innerhalb weniger Minuten plötzlich von 36,23 auf 37,05 Euro explodiert – zugegeben mit Unterstützung der am Montag gut performenden deutschen DAX-Indizes, die eine Rallye im frühen Handel hinzaubern.

Die Marktkapitalisierung des Luxus-Fashion-Anbieters ist auf unter 2,7 Milliarden Euro geschrumpft. Einen großen Rebound dürfen Anleger hier nicht erwarten – zu schlecht sind die fundamentalen Aussichten. Wer gerne auf Intraday-Bewegungen setzt und spekulativ unterwegs ist, bleibt hier weiterhin richtig!