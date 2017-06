Hugo Boss: Wichtige Hürde voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

neben Hugo Boss konnten auch andere Modeunternehmen in den vergangenen Wochen deutlich zulegen. Zwischenzeitlich drückte das Verkaufssignal aus dem MACD den Kurs deutlich nach unten, sodass die Aktie mehr als 7 % abgeben musste. In dieser Woche startete die Aktie aber schon wieder in Richtung Norden, sodass das Verkaufssignal nur kurz Wirkung zeigen konnte.

Sprung über den 70-Euro-Widerstand wäre wichtig

Im Zuge des neu gefassten Aufwärtsschwungs sollte die Hugo Boss Aktie den Widerstandsbereich bei 70 Euro nach Möglichkeit auch überschreiten, damit neues Kurspotenzial generiert werden kann. Mögliche Kursziele würden sich dann aus den Fibonacci Retracements bei 74,42 Euro // 83,20 Euro // 91,98 Euro und rund 120 Euro ergeben.

Hat die Aktie wirklich 70 %-Kurspotenzial?

Die Aktie befindet sich seit der Bodenbildung bei 46 Euro in einem soliden Aufwärtstrend, der zu steigenden Kursen in den letzten 6 Monaten geführt hat. Setzt sich der Aufwärtstrend weiter fort, sind auch weiter steigende Hochpunkte möglich.

Ein Beitrag von Johannes Weber.