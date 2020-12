Hugo Boss: Was ist denn jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Hugo Boss-Anteilseigner werden heute regelrecht ins Tal der Tränen gestürzt. Immerhin muss der Kurs ein Minus von rund fünf Prozent schlucken. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Geht es jetzt noch weiter runter?

Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2021 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Denn Hugo Boss rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Die Aktie müsste nur rund zwei Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 25,66 EUR in den Weg. Wir stehen hier also vor entscheidenden Stunden.

Spekulative Anleger überlegen möglicherweise zuzugreifen. Schließlich weiß heute niemand, wann es das nächste Mal einen solchen Rabatt gibt. Wer der ganzen Sache ohnehin nicht traut, findet heute Bestätigung.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.