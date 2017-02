Hugo Boss – Kursverdoppelung?

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

endlich wieder gute Nachrichten für alle Hugo Boss Aktionäre. Die Aktie aus dem MDAX schoss in der letzten Woche um über 10 Prozent in die Höhe und legte damit so stark zu wie zuletzt im Januar 2012, als sich der Wert noch im Aufwärtstrend befand. Speziell der 16. Februar ist für diese Kursexplosion verantwortlich. Denn an diesem Tag wurde bekannt, dass es mit dem belgischen Investor Albert Frere einen neuen Großaktionär gibt, der mit etwa 3 Prozent eingestiegen ist.

Das an sich ist noch keine spektakuläre Meldung. Jedoch hat der Einstieg durchaus „Geschmäckle“, wenn man bedenkt, dass Frere im Juli 2015 bei Adidas eingestiegen ist und der Kurs ab diesem Zeitpunkt um über 100 Prozent zulegen konnte. Viele Aktionäre setzen daher also auf das Gespür von Frere und hoffen, dass sich nun auch Hugo Boss im Wert verdoppeln könnte.

Ob eine Kursverdoppelung bei Hugo Boss ab dem aktuellen Niveau realistisch ist, muss jeder Anleger für sich selbst beurteilen. Nur weil jemand einmal Glück hatte, heißt das nicht automatisch, dass nun alle Investments von Frere 100 Prozent Gewinn abwerfen. Auf der anderen Seite zeigt jedoch der langfristige Chartverlauf von Hugo Boss, dass 100 Prozent Kursanstieg nichts Ungewöhnliches wäre.

Charttechnisch hat die Aktie jetzt aber auf jeden Fall die Trendwende geschafft. Schon am 18. Januar hatten wir Sie im Zuge der Einschätzung „Hugo Boss – Große Trendwende in der Mache?“ auf die Chancen aufmerksam gemacht. Die genannten 60,75 EUR im Zusammenhang mit dem Kreuzwiderstand wurden schon Ende Januar nach oben durchstoßen. Nach einem kleinen Absacker auf 56,75 Mitte Februar scheint nun der Knoten final geplatzt zu sein. Bei Hugo Boss könnte nun eine Aufholjagd begonnen haben, die die Aktie jetzt beflügeln könnte. Mögliche Kursziele von ca. 80, 90 oder 95 EUR orientieren sich an den jeweiligen dort verlaufenden Widerständen.

