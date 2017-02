Hugo Boss: Kommt hier ein Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

letzte Woche wurden bei den Aktionären von Hugo Boss wohl einige Hoffnungen geschürt. War doch zu lesen, dass die Hugo Boss-Aktie derzeit als die Turnaround-Wette schlechthin gehandelt wird und dass hier große Chance auf eine Wende zum Besseren hin bestehen. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Der Euphorie-Auslöser! Ausgelöst hatte den Freudentaumel wohl die zuletzt veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen sowie die Prognosen für 2017. Rami Jagerali hat sich die fundamentale Kennzahlen angeschaut und festgestellt, dass für einen fundamentalen Turnaround noch einiges an Arbeit geleistet werden muss.

Die Markttechnik! Weil die Markttechnik gerne einige Entwicklungen vorwegnimmt, muss sich der etablierende technische Trend im Anschluss aber auch fundamental bestätigen. Eben deshalb preist die reine Kursentwicklung nicht alle vorhandenen, sondern vielmehr nur die erwarteten Informationen ein.

Ausbruch fehlgeschlagen! Schon im Zuge des Ausbruchs aus der technisch relevanten Preiszone bei 62 Euro je Aktie hatten wir vor verfrühter Euphorie gewarnt, doch aus der markttechnischen Perspektive scheint die Bodenbildung in Form einer W-Formation weiterhin intakt zu sein. Und auch wenn der Ausbruch nun gescheitert ist, könnte der Kurs jedoch über 53 Euro je Aktie bleiben und demnächst ein erneuter Versuch gestartet werden.

Kann der Kurs über 65 Euro je Aktie steigen und den Ausbruch bestätigen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

