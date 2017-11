Hugo Boss: Kommt der Turnaround doch nicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

zu den größten Verlierern im MDAX zählt heute die Aktie des Modekonzerns Hugo Boss. Als Grund werden die bereits gestern vorgelegten Geschäftszahlen genannt. Kein Wunder, habe ich doch bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass sich der von den Anlegern gespielte Turnaround in den Zahlen noch nicht in dem Umfang widerspiegelt.

Quartalszahlen im Überblick

So steigerte Hugo Boss in Q3/2017 den Umsatz um +1% auf 710,7 Mio. Euro sowie den operativen Gewinn (EBIT) um +5% auf 114,9 Mio. Euro. Zugleich hob das Management um CEO Mark Langer die Ziele für das Gesamtjahr leicht an. Statt eines stagnierenden Umsatzes erwartet man nun eine leichte Umsatzsteigerung, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Vorjahresniveau verbleiben soll.

Insbesondere die leichte Anhebung der eigenen Prognosen war dabei natürlich eine gute Nachricht. Allerdings ist Hugo Boss damit trotzdem noch immer weit von den einst zweistelligen prozentualen Wachstumsraten entfernt. Es ist ein Turnaround erkennbar, ja, aber die Anleger an der Börse haben diesen schon lange vorweggenommen. Dies bemängele ich schon länger und bleibe auch bei meiner Kritik.

Gerry Weber die eigentlich bessere Alternative!

Dennoch reagierte die Aktie gestern zunächst einmal mit einem Kurssprung über 80 Euro auf das Zahlenwerk. Erst dann besannen sich die Anleger wieder und es kam zu Gewinnmitnahmen. Nachdem sich heute dann auch einige Analysten (u.a. Goldman Sachs-Analyst Alberto Agnano, der zwar sein Kursziel leicht auf 66 Euro (zuvor: 63,60 Euro) erhöht, aber bei „Sell“ bleibt) skeptisch zeigen, gerät die Aktie weiter unter Abgabedruck.

Generell bleibe ich daher auch bei meiner Einschätzung, dass man sich – wenn man schon nach einem Turnaround-Kandidaten in der Modebranche sucht – eher auf das Papier von Gerry Weber fokussieren sollte. Denn anders als bei Hugo Boss zeigt sich hier schon seit einiger Zeit eine deutliche Geschäftsbelebung im Zahlenwerk, auch wenn die Anleger das bisher erfolgreich ignoriert haben.

