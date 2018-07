Hugo Boss: Kam das wirklich unerwartet?

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Der Kurs der Aktie Hugo Boss steht am 26.07.2018, 14:18 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 77,32 EUR. Der Titel wird der Branche "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugerechnet.Wie Hugo Boss derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,82 ist die Aktie von Hugo Boss auf Basis der heutigen Notierungen 70 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Retail - Discretionary" (78,84) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

