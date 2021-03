Hugo Boss: Jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Mit einem kräftigen Anstieg begeht Hugo Boss den heutigen Handelstag. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund acht Prozent im Gewinn. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 36,61 EUR. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bis dato hatten 34,97 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Leerverkäufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, können durch den Kursanstieg nämlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Wer eh überzeugt ist von Hugo Boss, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt.

Fazit: Wie geht es bei Hugo Boss jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.