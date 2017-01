Hugo Boss: Ist eine Neueinschätzung des Modekonzerns erforderlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Lieber Leser,

der einst gefeierte Börsenstar hat seit dem Frühjahr 2015 Probleme: Das Geschäft des Modekonzerns Hugo Boss war in Asien und China stark eingebrochen. Und auch in den USA lief es nicht sonderlich gut für die Gesellschaft.

Die Aktionäre bekamen den völlig unerwarteten Gegenwind ebenfalls zu spüren: Vom Allzeithoch bei 120,40 Euro im April 2015 hatte sich der Kurs auf 46,00 Euro am 6. Juli annähernd gedrittelt (-62%).

Zum Wochenauftakt wird der seither zu beobachtende Aufwärtstrend durch vorläufige Zahlen untermauert: So ist der Umsatzrückgang in 2016 mit -2% noch als außerordentlich glimpflich zu bewerten. Beim Ergebnis erwartet Hugo Boss ein Erreichen der oberen Marke des im Vorjahr prognostizierten Rückgangs in Höhe von -17% bis -23% beim EBIT.

Auch charttechnisch haben sich die Perspektiven für den Modekonzern spürbar aufgehellt. Der Relative Stärke Index (RSI) ist bekannt für seine frühen Signale. Beim Blick auf den Chart sehen Sie:

Der langfristige Trend seit 2011 ist beim Indikator für Trend-Intensität zwar weiterhin abwärts gerichtet und intakt. Der mittelfristige Abwärtstrend seit Anfang 2015 (gestrichelte rote Linie) wurde indes schon im Oktober nach oben verlassen.

Der 14-Monats-RSI ist seiner Frühindikatorfunktion also einmal mehr gerecht geworden: Denn am Kursverlauf ist eine Wende zum Besseren bestenfalls an der „runden“ Bodenbildung abzulesen. Ein deutliches Signal im Kurs würde bei Überwindung des Widerstands um 62 Euro generiert.

An diese Marke hat sich die Hugo Boss-Aktie mit dem Kurssprung von mehr als +8% zum Wochenauftakt schon einmal deutlich angenähert.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse