Hugo Boss – Große Trendwende in der Mache?

Hugo Boss als deutsche Modeunternehmen aus dem MDAX befindet sich seit ein paar Jahren in der Krise und hat in den Jahren 2015 und 2016 herbe Kursverluste von 25 und 24 Prozent erlitten. Seit dem Allzeithoch im April 2015, damals stand der Wert noch bei 120 EUR, ist der Aktienkurs bis zum Sommer 2016 brachial um 62 Prozent eingebrochen. Die Gewinnwarnung aus dem Oktober 2016 trägt hier sicher eine ganzen Menge zu diesem Kursdisaster bei.

Der Konzern versucht natürlich angestrengt gegenzusteuern. Das gelingt zum Teil auch. Braucht aber eine gewisse Vorlaufzeit. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Umsatz 2016 leicht um 4 Prozent gesunken ist. Doch Aktionären ist diese Meldung schon ein Kauf wert. Sie hieven die Aktie am 16. Januar um 7,75 Prozent nach oben, was dem höchsten Tagesgewinn seit über einem Jahr entspricht.

Damit ist Hugo Boss charttechnisch zwar noch nicht aus dem Schneider, doch im Wochen-Chart deutet sich jetzt schon Größeres an. Nachdem die Hochs aus dem Jahre 2007 im Zusammenhang mit der dort verlaufenden Unterstützungszone gehalten haben, tendiert die Aktie seit fast einem Jahr schon nach oben. Es hat sich in den letzten Monaten ein potenzielle bullisches Umkehrmuster, die umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation, gebildet, das weiter steigenden Kurse versprechen könnte.

Vor einer weiteren starken Erholung steht allerdings noch ein nicht zu verachtender charttechnischer Kreuzwiderstand im Weg, der sich durch den Abwärtstrend und dem horizontal verlaufenden Widerstand definiert. Bei ca. 60,75 EUR verlaufen beide Linie zusammen. Sollte es also Hugo Boss gelingen diesen Bereich auf Wochenschlusskursbasis, noch besser wäre ein Close über 62 EUR in Bezug auf das Hoch aus dem April 2016!, zu überwinden, könnte die Aktie sofort weiter steigen. Zwischen ca. 65 und 80 EUR wäre hier dann alles möglich.

