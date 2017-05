Hugo Boss: Gesucht und gefunden!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Liebe Leser,

Ende letzten Jahres kündigte der Modegigant Hugo Boss an, eine Neuausrichtung des Konzerns vorzunehmen. So wolle man sich wieder auf das traditionelle Kerngeschäft der Herrenmode konzentrieren.

Personelle Veränderungen an der Spitze

Wie nun aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervorgeht, wird es im Zuge der Umstrukturierung auch personelle Veränderungen innerhalb der Unternehmensführung geben. Zur Erinnerung: Bisher bekleidete Boss-Boss Mark Langer sowohl das Amt des Konzernvorsitzenden als auch das des Finanzvorstandes. Um sich besser auf die Neuausrichtung des Konzerns konzentrieren zu können, soll die Personalunion nun aufgehoben werden.

Neuer Finanzvorstand Yves Müller

Hierfür hat man nun einen neuen Finanzvorstand gefunden, so Hugo Boss in der Pressemitteilung. So sollen die Bereiche Finanzen, Investor Relations sowie Administration in Zukunft vom Tchibo-Manager Yves Müller geleitet werden. Der Wechsel wird spätestens zum 1. Januar 2018 vollzogen, so der Plan des Konzerns. Der Grund für die Verzögerung: Laut „manager-magazin“ müsse Tchibo erst einen adäquaten Ersatz für Müller finden, bevor dieser seinen Posten räumen kann.

Langjährige Finanzerfahrung

Müller arbeitet seit 1999 beim Kafferöster. 2006 wechselte er in den Vorstand, wo er ebenfalls für den Finanzbereich verantwortlich ist. Michel Perraudin, Aufsichtsratsvorsitzender bei Hugo Boss, kommentierte die neue Personalie wie folgt: „Yves Müller verfügt über ein tiefes Verständnis des Finanzressorts und bringt eine langjährige und profunde Erfahrung aus dem Einzelhandel mit zu HUGO BOSS. Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Know-how den Vorstand des Unternehmens hervorragend ergänzt.“

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.