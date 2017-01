Hugo Boss- Erstes Ausbruchssignal ist erfolgt!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

wir haben in den vergangenen Wochen mehrmals über die Hugo-Boss-Aktie berichtet. Aus der markttechnischen Perspektive zeichnet sich so etwas wie ein Turn-Around ab. Ob es auch ein fundamentaler ist, kann aktuell keiner so wirklich einschätzen. Es könnte nämlich auch einfach nur eine Erholung in Folge erster positiver Erwartungen sein. Wichtig in diesem Zusammenhang ist meiner Ansicht nach allerdings der Umstand, dass der Ausbruch noch nicht vollzogen war. Einige andere Berichten vertreten eine gegensätzliche Einschätzung. Zwar hat die Aktie den von uns identifizierten, technisch wichtigen Preiswiderstand bei 62,00 Euro je Aktie im Laufe der Woche überwinden können. Der Wochenschlusskurs sollte meiner Erfahrung nach jedoch stets als Bestätigung des Ausbruchs abgewartet werden.

100-Wochendurchschnit im Visier

Der Kurs fiel im Laufe der Woche wie erwartet wieder zurück, schloss aber noch über dem Ausbruchsniveau, weshalb ich den weiteren Anstieg zumindest aus der markttechnischen Perspektive für wahrscheinlich halte. Fundamental betrachtet bleibe ich jedoch eher skeptisch. Da die Wochendurchschnitte (100,200) etwas weit entfernt vom aktuellen Preisniveau liegen, dürften erste leichte Widerstände bereits vorher etwas bremsen. Der 100-Wochendurchschnitt liegt z.B. noch knapp 14 Euro höher. Sofern der Kurs nun auf Wochenbasis nicht wieder unterhalb von 62 Euro je Aktie schließt, bleibt die Erholung aus meiner Sicht allerdings intakt.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

