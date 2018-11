Hugo Boss: Der Ehrgeiz kennt keine Grenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Der deutsche Modegigant Hugo Boss will in den nächsten vier Jahren stark wachsen: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag mitteilte, forciere man für die ehrgeizigen Wachstumsziele vor allem den Ausbau des Online- und Asien-Geschäfts.

Hugo Boss will schneller werden

„Wir wollen schneller wachsen als der Markt und unser Gewinn soll sich deutlich besser entwickeln als unser Umsatz“, sagte Konzernchef Markus Langer demnach am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.