Hugo Boss: In Deckung gehen ist angesagt!

Hugo Boss-Anteilseigner bekommen heute kräftig auf die Finger. Denn der Kurs wird satte rund acht Prozent heruntergeprügelt. Die Anteilsscheine wechseln damit nun schon für 24,98 EUR den Besitzer. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Der heutige Verlust tut weh, aber die Technik sieht noch ganz gut aus. Für Hugo Boss ist nämlich der nächste Widerstand unverändert greifbar. Schließlich fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch nur rund rund zehn Prozent. Dieser Topwert liegt bei 27,55 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage beträgt momentan 35,30 EUR. Damit befindet sich Hugo Boss in langfristigen Abwärtstrends. Die mittelfristige Börsenampel steht momentan auf rot, weil die Aktie oberhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 24,25 EUR notiert.

