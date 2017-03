Hugo Boss: Axa kauft zu!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Axa S.A. hat sich am 27. März 2017 mit einer Stimmrechtsmitteilung als großer Aktionär der Hugo Boss AG zu erkennen gegeben. Mit Wirkung zum 17. März 2017 hatte das Versicherungsunternehmen aus Paris insgesamt 2.125.784 Aktien bzw. 3,02 Prozent des Hugo Boss-Kapitals in seinem Mit dem aktuellen Aktienbestand belegt Axa in der Aktionärsliste des MDax-Unternehmens Platz sechs. Größter Aktionär ist die PFC S.r.l. und die Zignago Holding S.p.A., die nach Angaben des Metzinger Modeunternehmens 10,13 Prozent der Stimmrechte in einem Pool vereinen. Bei BlackRock, Inc. sind 5,10 Prozent der Stimmrechte zu sehen. Am 8. Dezember 2016 hatte der US-Investor The Capital Group Companies Inc. auf 5,04 Prozent erhöht. Die Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt vergrößerte ihren Anteil an Hugo Boss im Dezember 2014 auf 3,26 Prozent. Die Allianz Global Investors GmbH gab am 24. November 2016 Anteile ab und kommt auf 2,93 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 7,04 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Hugo Boss. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,37 Prozentpunkte verringert.

Ein Beitrag von Michael Garth.