Hugo Boss Analyse (2) – Was sagt die Markttechnik?

Lieber Leser,

im ersten Analyseteil zu Hugo Boss haben wir uns einige fundamentale Kennzahlen angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass das Unternehmen gemäß den letzten drei Quartalsberichten und den berechneten Kennzahlen nicht wirklich gut aufgestellt ist, was die Kursentwicklung auch bestätigt. Besonders der Gewinn je Aktie ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gefallen. Auch recht niedrig fallen jeweils die ungehebelte Eigenkapitalrendite sowie die Umsatzrendite aus. Das KGV mit 31,47 deutet eine hohe Bewertung an. In Anbetracht der aktuellen Umstände (Vorläufige Geschäftszahlen 2016), schauen wir uns die technische Lage bei der Kursentwicklung an.

Bodenbildung als W-Formation

Die W-Formation gilt neben der Schulter-Kopf-Schulter Formation ebenfalls als eine sehr markante Umkehrformation. Die Aktie von Hugo Boss befand sich zwischen 2009-2015 in einem langfristigen Aufwärtstrend. In diesem Zeitraum wurde ein Wertgewinn von über 1.230 % verzeichnet. Seit 2015 befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend und hat seitdem bis dato ca. 50 % nachgegeben. Damit wurde der langfristige Aufwärtstrend um fast die Hälfte korrigiert. Allerdings konsolidiert die Aktie nun seit Mitte letzten Jahres und hat eine W-Formation ausgebildet. Ob es sich dabei um eine Umkehrformation handelt, muss sich noch zeigen. Der erste Schritt in diese Richtung sollte der Ausbruch aus dem Preisbereich bei 62 Euro je Aktie sein.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse