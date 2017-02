Hugo Boss: Aktie startet neuen Anlauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Hugo Boss hat mit dem letzten Quartalsbericht etwas Hoffnung aufblitzen lassen. Und schon ist die Turnaround-Wette im Gange. Wir haben berichtet. Die Aktie hat passend dazu bereits seit Mitte des letzten Jahres eine W-Formation ausgebildet.

Im Grunde genommen ist die W-Formation der SKS-Formation ähnlich. Sie stellt ebenfalls, nach markttechnischen Kriterien, eine Umkehrformation dar. Um diese Formation zu bestätigen, sollte die Nackenlinie überwunden werden. Die Aktie hat diesen Widerstand auch angesteuert und zunächst überschritten, brach kurz darauf jedoch wieder ein.

Fehlausbruch und Stop Loss Order

Der Fehlausbruch ist das beste Beispiel dafür, dass der Handel nur nach der Markttechnik und in Verbindung mit engen Stop-Loss Ordern, salopp ausgedrückt, jedes Konto früher oder später „plattmacht“. Nur um dann doch in die richtige Richtung zu drehen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Die Analyse der Kurse nach der Markttechnik macht schon Sinn. Der Handel mit ihr sollte aber nur in Verbindung mit weiteren Informationen oder weit entfernten Stops erfolgen, wozu die meisten Marktteilnehmer aber in der Regel nicht bereit sind.

Kurs sollte nun weiter oben schließen

Wie dem auch sei. Fakt ist, dass der Kurs nun einen zweiten Ausbruchs-Versuch unternimmt, nach dem alle, die zu euphorisch den ersten Ausbruch gehandelt haben, im Zuge des erneuten Einbruchs ausgestoppt wurden. Nach markttechnischen Kriterien wäre es daher vorteilhafter, wenn der Kurs nun zumindest über 66 Euro je Aktie auf Wochenbasis schließt, bevor man sich erneute Hoffnungen macht.

