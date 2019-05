Hugo Boss Aktie: Neue Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Am Donnerstag meldete sich die Hugo Boss AG mit neuen Geschäftszahlen. Konkret geht es um die Zahlen zum 1. Quartal 2019. Die Aktie reagierte umgehend mit Kursverlusten, denn die Quartalszahlen zeigten einen signifikanten Rückgang des Gewinns. Zu den Eckdaten: Beim Umsatz sah es noch recht ok aus. So stieg der Konzernumsatz in Q1 2019 währungsbereinigt gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 1%,



