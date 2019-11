Hugo Boss Aktie: Gegenbewegung setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Anleger von Hugo Boss hatten es in den letzten Monaten nicht leicht. Die Aktie des Modeunternehmens fiel von März bis Oktober um mehr als 40 Prozent. Seitdem das Papier im Oktober bei 36,17 Euro ein neues Jahrestief erreichte, ging es aber in eine ansehnliche Gegenbewegung über. Diese setzte sich am Freitag mit Zugewinnen von 2,49 Prozent fort.

Es ist noch ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung