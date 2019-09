Hugo Boss Aktie: Einerseits – andererseits!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Da sieh mal einer an: Die Hugo Boss AG punktet durchaus beim Thema Nachhaltigkeit. Jedenfalls gemessen daran, dass das Unternehmen bzw. dessen Aktie das dritte Jahr in Folge in den Dow Jones Nachhaltigkeitsindex (den „Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World“) aufgenommen worden ist. Natürlich nutzt Hugo Boss das, um auf die eigenen Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit zu verweisen. In der Textilindustrie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



