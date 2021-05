Hugo Boss-Aktie: Der Boss ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Hugo Boss ist wieder zurück – in der Gewinnzone: Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, hat man es zum Jahresbeginn dank Kostensenkungen operativ in die schwarzen Zahlen zurückgeschafft. Die Anleger zeigten sich daraufhin in Kauflaune. Noch am Donnerstagmittag verzeichnete die Hugo Boss-Aktie ein Plus von stattlichen 4,3 Prozent auf 41,7 Euro.

Laut Quartalsbericht verbuchte der Modekonzern in Q1 2021 operativ einen Gewinn



