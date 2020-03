Hugo Boss Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Hugo Boss wuchs im Weihnachtsgeschäft kräftig. Im 4. Quartal konnte der Konzern den Umsatz um 5,4% auf 825 Mio € steigern. So wurde der Umsatz für das Gesamtjahr um 3% auf 2,9 Mrd € gesteigert. Am schnellsten konnte Hugo Boss in Asien (+7%) wachsen, obwohl die Geschäfte dort von der Lage in Hongkong beeinträchtigt wurden. Die Stadt verantwortet rund 25% der



