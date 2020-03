Hugo Boss Aktie: 2019 mau, trotzdem höhere Dividende?

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Das vorige Geschäftsjahr war für Hugo Boss laut deren Vorstandsvorsitzendem „ein bewegtes Jahr“. So hieß es am Donnerstag bei Vorlage der Zahlen für 2019. Und „bewegtes Jahr“ kann in dem Kontext durchaus als Euphemismus gesehen werden. Denn das Ebit (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) sank 2019, und zwar um 4% auf 333 Mio. Euro, wobei die Auswirkungen von IFRS 16 (Rechnungslegungsvorschrift) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



