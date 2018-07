Huf Group und Baolong planen Joint Venture für Reifendruckkontrollsysteme

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Velbert (ots) - Die familiengeführte Huf Group aus Velbert und derchinesische Automobilzulieferer Baolong aus Shanghai haben eineAbsichtserklärung unterzeichnet, um ein Joint Venture im BereichReifendruckkontrollsysteme (RDKS) zu gründen. Ziel ist es, dasWachstum durch gemeinsame Aktivitäten in den Bereichen Entwicklung,Einkauf, Fertigung und Vertrieb zu beschleunigen und eine führendeMarktposition zu erreichen.Das neue Unternehmen wird am 1. Januar 2019 seineGeschäftsaktivitäten aufnehmen. In das Joint Venture wird Huf dasGeschäft mit den Reifendruckkontrollsystemen einbringen. Es bestehtaus den beiden Sparten OE (Original Equipped) und IAM (IndependentAfter Market) mit rund 224 Mitarbeitern und Standorten inDeutschland, den USA und China. Von Baolong wird der BereichReifendruckkontrollsysteme mit Standorten in Shanghai und Wuhan sowierund 400 Mitarbeitern eingebracht.Als Familienunternehmen mit über 100-jähriger Tradition ist Hufeiner der weltweit führenden Automobilzulieferer und ein gefragterPartner der Automobilindustrie. Die Kunden schätzen Huf für seineHightech-Orientierung, für kompetente und kreative Lösungen sowie fürdie weltweite Präsenz. So entwickelte Huf als erstes UnternehmenKomponenten für die zukunftsweisenden Fahrzeugzugangs- undFahrberechtigungssysteme. Im Bereich Reifendruckkontrollsystemeentwickelt und produziert Huf Produkte und Lösungen für PKW- undLKW-Hersteller auf der ganzen Welt und gehört zu den Pionieren in derEntwicklung moderner direkt messender Reifendruckkontrollsysteme.Schon vor über 20 Jahren wurde ein erstes elektronischesReifendruckkontrollsystem für namhafte Automobilherstellerentwickelt.Baolong ist ein börsennotierter Automobilzulieferer mit Sitz inShanghai, China. Das 1997 gegründete Unternehmen entwickelt undfertigt innovative Produkte und Lösungen für die Automobilindustrie.Heute hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit führendenAnbieter von Reifenventilen entwickelt. Baolong produziert darüberhinaus auch Auspuffe, Reifendruckkontrollsysteme sowie weitereProdukte und ist mit mehreren Produktionsstandorten, Forschungs-,Entwicklungs- oder Vertriebszentren u.a. in China, den USA,Deutschland, Polen und Japan vertreten. Im Bereich derReifendruckkontrollsysteme begann das Unternehmen ab 2002 mit derEntwicklung und wuchs in den folgenden Jahren rasant. Heute gilt dasUnternehmen als Marktführer in diesem Bereich in China.Durch das Joint Venture werden die Aktivitäten beider Unternehmenan den Standorten in Deutschland, China und USA eng verzahnt und denKunden weltweit ein noch größeres Angebot an erstklassigen Produktenund Lösungen unterbreitet.Charles Zhang, President von Baolong und Dr. Lars Placke, SeniorVice President und Head of Business Unit Tire Monitoring & AftersalesSolutions bei der Huf Group, werden das Joint Venture als Chairmeneines fünfköpfigen Board of Directors leiten. Darüber hinaus wird esein vierköpfiges Executive Team geben mit Miller Feng als CEO(Baolong), Axel Hummel als CFO (Huf), Ralf Kessler als CTO(Huf) undArno Fuchs als COO (Huf).An dem Joint Venture wird Baolong mit 55% und Huf mit 45%beteiligt sein.Dr. Lars Placke: "Mit Baolong haben wir den idealen Partner, weilsich unsere Märkte ausgezeichnet ergänzen und wir so unsereinternationale Präsenz gemeinsam vergrößern. Durch das Joint Venturewerden wir zusammen noch näher an unsere Kunden rücken und diese auseinem erweiterten Leistungsportfolio bedienen können. Das wird unseregemeinsame Position deutlich stärken."Charles Zhang: "Das Joint Venture ist ein wichtiger Schritt fürbeide Unternehmen, um das Geschäft mit denReifendruckkontrollsystemen weiter nach vorne zu bringen und dasgemeinsame Wachstum weltweit zu beschleunigen. Unser klares Ziel istes, weltweit einer der Top 3 Lieferanten zu werden."Ulrich Hülsbeck, Vorsitzender des Beirats und Mitglied derEigentümerfamilien: "Baolong ist ein starker Partner, derhervorragend zu uns passt. Das Joint Venture gibt den richtigenstrategischen Impuls für das Geschäft, das wir 2012 übernommen,internationalisiert und erfolgreich weiterentwickelt haben."Die offizielle Vertragungsunterzeichnung ist für Anfang Septembergeplant. Bis dahin laufen weitere Vorbereitungen. Ab 1. Januar 2019soll das neue Unternehmen tätig werden.Reifendruckkontrollsysteme (RDKS: englisch: Tire PressureMonitoring Systems, TPMS) überwachen den Reifendruck beiKraftfahrzeugen, um Unfälle, die durch fehlerhaften Reifendruckverursacht werden, zu verhindern. Darüber hinaus lässt sich mit demoptimalen Reifendruck Kraftstoff sparen und unnötigerReifenverschleiß vermeiden.Pressekontakt:Für weitere Information:Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KGSabine HolocherDirector Corporate CommunicationsTel. + 49 (0)2051/ 272 572E-Mail: sabine.holocher@huf-group.comOriginal-Content von: Huf Group, übermittelt durch news aktuell