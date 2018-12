Huf Group stellt neues Management vor

Velbert (ots) - Der Automobilzulieferer Huf Group startet in dasJahr 2019 mit einem neuen Management-Team. Ab Januar werden MichaelSupe (als COO) und Tom Graf (als CFO) zusammen mit CEO ThomasTomakidi die Geschäftsführung bilden. Der bisherige CFO Dr. FlorianHesse und der bisherige COO Johann Palluch werden das UnternehmenEnde des Jahres verlassen."Dank unserer innovativen Produkte und unserer guten Marktpositionentwickelt sich die Auftragslage weltweit sehr positiv", sagt UlrichHülsbeck, Vorsitzender des Beirats. "Um unsere Gruppe in die nächsteWachstumsphase zu steuern, haben wir uns entschlossen, ein frisches,aber gleichzeitig sehr erfahrenes Management-Team zu berufen."Hülsbeck dankte den scheidenden CFO und COO für ihre Arbeit undwünschte ihnen alles Gute für ihre Zukunft.Der neue CFO Tom Graf hat langjährige Erfahrung in derGeschäftsführung größerer, internationaler, mittelständischerUnternehmen, insbesondere auch bei Automobilzulieferern. So bringt erinsbesondere spezielle Kenntnisse im Bereich vonVerbesserungsprozessen in global arbeitenden Unternehmen mit. MichaelSupe gehört seit 17 Jahren zu Huf und hat umfangreiche Kenntnisse imBereich der Fertigung. Zurzeit leitet er die Business Unit ExteriorSolutions, davor hat er Huf-Tochtergesellschaften in Großbritannien,den USA und Mexiko geleitet."Das neue Management-Team vereint strategische Kontinuität mitsehr speziellem Fachwissen und einem neuen Blick auf dasUnternehmen", sagte Hülsbeck. "Dies ist die richtige Mischung, umunseren Erfolg für die nächsten Jahre zu festigen." Im Jahr 2018erwirtschaftet die Huf Group, in der rund 7.800 Mitarbeiter inweltweit 24 Gesellschaften tätig sind, voraussichtlich einen Umsatzvon 1,49 Milliarden Euro.Pressekontakt:Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KGDipl. Oec. Ute J. HoppeHead of Corporate CommunicationsSteeger Straße 1742551 VelbertTel.: 02051/272-572E-Mail: ute.hoppe_ext@huf-group.comwww.huf-group.comOriginal-Content von: Huf Hülsbeck & Fürst, übermittelt durch news aktuell