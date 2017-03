Hürden für den Pflegeberuf dürfen nicht unnötig hoch sein / bpa-Pflegeexperten und CDU-Bundestagsabgeordneter Metzler sehen Zusammenlegung der Pflegeausbildungen kritisch

Mainz (ots) - Im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten JanMetzler haben Pflegeunternehmer und Pflegende aus der RegionWorms-Alzey-Oppenheim Kritik an der Zusammenlegung derAusbildungsberufe in der Pflege geübt. "Wir setzen neben jungenAuszubildenden auch auf ältere Umschüler, die eine neue beruflichePerspektive in der Pflege finden. Diese Menschen würden wir bei einerZusammenlegung der drei Ausbildungen für die Altenpflege verlieren,was die pflegerische Versorgung der Menschen in Rheinland-Pfalzgefährden würde", warnte Benjamin Wegner, der Geschäftsführer desJohannes Centrum Osthofen.Dort hatte sich der CDU-Politiker Metzler zunächst die Pflege undBetreuung der Bewohnerinnen und Bewohner angesehen und dann dasGespräch mit den Praktikern gesucht. Er selbst sehe die diskutiertegeneralistische Pflegeausbildung kritisch, sagte der CDU-Abgeordnete."Wenn man sieht, mit wie viel Elan und Freude die Beschäftigten inder Einrichtung diesen sinnstiftenden Beruf ausüben, muss man sichdie Frage stellen, ob dies durch eine generalistische Ausbildungweiterhin gewährleistet bleibt oder die Hürde in den Beruf unnötighoch sein wird." Auch mit Blick auf den schon bestehendenFachkräftemangel sei die generalistische Ausbildung kritisch zuhinterfragen.Die im bpa organisierten Pflegeheime und Pflegedienste inRheinland-Pfalz befürchten, dass bei einer zusammengelegtenAusbildung viele spezifische Inhalte für die Versorgung ältererMenschen noch zusätzlich im Anschluss vermittelt werden müssten."Unsere Auszubildenden und Umschüler entscheiden sich sehr bewusstfür die Altenpflege und eben nicht für einen der anderenPflegeberufe. Sie würden durch die faktische Abschaffung einereigenständigen Altenpflegeausbildung abgeschreckt", bekräftigteGeschäftsführer Wegner.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über450 in Rheinland-Pfalz) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Jutta Schier, Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 06131/88 03 20, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell