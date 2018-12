Hüllenlos ins kühle Nass - GlücksSpirale Film Award 2018 prämiert beste Webclips (FOTO)

München (ots) -Die GlücksSpirale hat gestern (3. Dezember) die Preise für diebesten Beiträge beim bundesweiten Wettbewerb "GlücksSpirale FilmAward 2018" verliehen. Prämiert wurden bis zu 60 Sekunden langeWebclips rund um die Themen Glück, Gewinnen und GlücksSpirale.Die Münchener Filmemacherin Katharina Kiesl lieferte die besteAntwort auf die Frage "Was ist eigentlich Glück?" Der Protagonistihres mit 7500 Euro dotierten Siegerfilms ist "Dieter", die Fleischgewordene Lebensfreude von rund 130 Kilogramm Lebendgewicht. AlsHauptgewinner der Rentenlotterie wirft "Dieter" am Ufer einesidyllischen Bergsees mit einem Urschrei seinen Bademantel von sich,lässt beim Sprint in Richtung Wasser den Holzsteg erzittern, landetkrachend im kühlen Nass und schwimmt in Richtung Endlosurlaub.Begleitet von der Botschaft aus dem Off: "So lange, bis Dieter dasLicht ausmacht." Link zum Film: http://ots.de/flpTYy.Platz zwei und 3000 Euro gingen an den Dortmunder Holga Rosen. Inseinem Clip bleibt eine junge Frau äußerst gelassen, obwohl ihrBruder die sonntägliche Kaffeetafel bei Papa und Mama sprengt, weiler in spektakulären Bildern zum Werwolf mutiert. Warum die Schwesterso entspannt ist? Als Antwort zieht sie ihr GlücksSpirale-Los aus derTasche, denn der erzielte Rentengewinn "beruhigt ungemein." Link zumFilm: http://ots.de/fuJkrrAn den Drittplatzierten Matthis Waetzel aus Freiburg gingen 2000Euro Prämie für seinen Clip vom ehrgeizigen Basketballer, der imtrostlosen Hochhausviertel alleine bis zum Morgengrauen einenerfolglosen Wurf an den anderen reiht, bis ihm schließlich seinTraumwurf gelingt (Link zum Film: http://ots.de/Eqw1nw). Mit derBotschaft "Denk dran. Nur du hast dein Glück in der Hand" holte sichWaetzel auch den ersten Platz in der Kategorie "Heartbreaker"(emotionalster Film).Den "Querdenker"-Preis sicherte sich Matthias Landthaler. DerDüsseldorfer spielte mit dem Begriff "Chance" und wählte eineSkisprungschanze mit dem Slogan "Jeder hat eine Schanze verdient" alsSzenerie. Link zum Film: http://ots.de/zlh03EGina Potthoff aus Dortmund, die Siegerin des Online-Votings,komplettiert mit ihrem Beitrag im Comic-Stil die Reihe derPreisträger. Link zum Film: http://ots.de/YMYs3C"Viele weitere Beiträge voller Humor, Esprit, Fantasie undKreativität hätten ebenfalls Auszeichnungen verdient gehabt", gabFriederike Sturm, die Federführerin der GlücksSpirale und Präsidentinvon LOTTO Bayern, einen Einblick in die hohe Qualität dereingereichten Kurzfilme.Die staatlichen Glücksspielunternehmen des Deutschen Lotto- undTotoblocks veranstalteten im Rahmen der GlücksSpirale den Wettbewerb,und riefen dabei talentierte Regisseure mit und ohne akademischeAusbildung zur Teilnahme auf.Eine fachkundige Jury, die aus den Experten Philip Fricker(Regisseur und Autor), Regisseur Richard Höfler, Filmproduzent FelixParson sowie Friederike Sturm bestand, kürte die Preisträger.Angehängtes Bild zur honorarfreien Verwendung (Quelle: LOTTOBayern): Prämierte Teilnehmer des GlücksSpirale Film Award 2018 mitFriederike Sturm (Federführerin der GlücksSpirale und Präsidentin vonLOTTO Bayern, im goldenen Jackett)Weitere Fotos inklusive Bildunterschriften finden Sie zurhonorarfreien Verwendung (Quelle: LOTTO Bayern) unterhttp://ots.de/Sxxe3IPressekontakt:Oliver Albrecht 089/28655-586Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell