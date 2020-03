Hudson: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Hudson weist am 05.03.2020, 22:52 Uhr einen Kurs von 6.45 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Fachgeschäfte" geführt.

Die Aussichten für Hudson haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Hudson von 7,67 USD ist mit -40,03 Prozent Entfernung vom GD200 (12,79 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 12,69 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -39,56 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hudson-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hudson mit einem Wert von 28,77 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 36,63 , womit sich ein Abstand von 21 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Hudson erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hudson vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (16 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 108,6 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 7,67 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Hudson erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.