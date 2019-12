Hudbay Minerals: Das ist ein Hammer

Für die Aktie Hudbay Minerals aus dem Segment "Diversified Metals & Mining" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 08.12.2019, 19:28 Uhr, ein Kurs von 4.72 CAD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Hudbay Minerals auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die Hudbay Minerals sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Hudbay Minerals-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hudbay Minerals. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 7,92 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 67,73 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 4,72 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Bei Hudbay Minerals konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Hudbay Minerals in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Buy". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Hudbay Minerals für diese Stufe daher ein "Buy".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hudbay Minerals beläuft sich mittlerweile auf 5,81 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 4,72 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,76 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 4,67 CAD. Somit ist die Aktie mit +1,07 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".