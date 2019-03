Hublot und Marc Ferrero - eine hommage an die frau als heldin der moderne

Finanztrends Video zu



mehr >

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) -BIG BANG ONE CLICK MARC FERRERODie Schweizer Luxusuhrenmanufaktur Hublot und Künstler MarcFerrero, der Erfinder der "Storytelling Art", enthüllen die Big BangOne Click Marc Ferrero. Eine Hommage an die Frau des 21.Jahrhunderts, die sich in einer Vielzahl an Facetten zeigt und in dieunterschiedlichsten Rollen schlüpft. Mit diesem neuen Special Editionzeigt Hublot die Frau als wahre Heldin der Moderne und verbindeteinmal mehr die Uhrmacherei mit der Kunst.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/831591/Hublot_Big_Bang_One_Click_Marc_Ferrero_Blue.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/831592/Hublot_Big_Bang_One_Click_Marc_Ferrero_Pink.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/831593/Hublot_Big_Bang_One_Click_Marc_Ferrero_Watches.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/831594/Marc_Ferrero_Blue_Watch.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/831595/Marc_Ferrero.jpg )Die Frau des 21. Jahrhunderts, eine MuseFacettenreich, unberechenbar und einzigartig, die Frau von heutenimmt die verschiedensten Rollen ein - je nach Tageszeit, Anforderungoder Gelegenheit - schlüpft sie in die Rolle der Ehefrau, Mutter,Freundin, Geliebten, Geschäftsfrau, Femme Fatale, Modeikone oderNachschwärmerin. Mit Leichtigkeit und Charme meistert sie dieeinfachen Dinge des Alltags und die Herausforderungen des Lebens.Big Bang One Click Marc FerreroDas Zifferblatt der Special Edition erzählt die Geschichte dieserHeldin der Moderne und zeigt das Bild "Lipstick", das legendäre Werkdes Künstlers Marc Ferrero. Hinter ihrer schwarzen Sonnenbrille wirktsie rätselhaft und gleichzeitig souverän im Angesicht all derHerausforderungen, die im alltäglichen Leben auf sie zukommen. Nurmit ihrem Lippenstift "bewaffnet" zeigt sie sich selbstbewusst undsteht zu ihrer vollkommenen Weiblichkeit. Ob Spinellen inunterschiedlichen Rottönen oder Topase in Nuancen von Türkis, 42funkelnde Edelsteine zieren die Lünette des 39mm-Gehäuses, das sichmühelos an das weibliche Handgelenk schmiegt.Durch das patentiere One-Click System lässt sich dasKautschukarmband mit nur einem Klick durch das raffinierteAlligatorlederarmband austauschen. Diese feminine Special Editionzeigt sich in Rot und Türkis und ist jeweils auf 50 Exemplarelimitiert."Wenn ich gefragt werde, welche Innovationen und Entwicklungender Moderne meine Kunstwerke inspirieren, antworte ich ohne zu zögernmit "Fusion". Verschiedene Stilrichtungen (Kubismus, Impressionismus,Surrealismus, figurative Kunst etc.) in einem einzigen meiner Werkezu verwenden oder über meine Bilder hinweg - wie einFilmregisseur, der Spezialeffekte verwendet, um eine Geschichte zuerzählen - wird für mich immer eine extrem aufregendeHerausforderung sein."Marc FerreroEine Fusion aus der hohen Kunst der Uhrmacherei und dynamischerMalereiHublot und Marc Ferrero stehen in ihren jeweiligen Bereichendafür, Neuartiges zu kreieren, neue Wege zu erforschen und ihrKunsthandwerk immer unter dem Prinzip der Fusion weiter zuentwickeln. Die unvorhersehbare Verbindung seltener und innovativerMaterialien bei der Uhrenmanufaktur sowie jene Verbindung derverschiedenen Kunststilrichtungen in einem Bild des Künstlers undFreund der Marke, lies es daher auf natürlichste Art und Weise zu,ihre innovativen Prinzipien zu verbinden und ihren Künsten gemeinsamAusdruck zu verleihen. Die Uhrmacherei wird zum Träger der Kunst.Eine Geschichte von aufregenden Abenteuern fernab von zeitlichenGrenzen wird durch diese neue Special Edition, die Big Bang One ClickMarc Ferrero erzählt. Ein weiteres ausdrucksstarkes Statement in der"Hublot loves Art" Kollektion.Dieses neue Modell wird auf der Baselworld 2019 Messe vorgestellt.#HublotlovesartMarc FerreroMan gelangt nicht an die Spitze einer neuen malerischen Strömung,wenn man nicht ein enormes Wissen über die Malerei und diewichtigsten Meilensteine hat, die ihre Geschichte geprägt haben. MarcFerrero ist einer der wenigen zeitgenössischen Maler, dank derer sichzeigt, dass die Malerei noch immer neue Wege gehen kann und durch dieKraft der Fantasie das grafische Abenteuer des letzten Jahrhundertsfortgesetzt werden kann. Das Werk von Marc Ferrero ist eng mit derBewegung der Storytelling Art verbunden und weckt bleibendesInteresse, denn es besitzt charakteristische Merkmale, die mannirgendwo sonst findet: fiktive Geschichten, die uns mit auf eineWeltreise nehmen und sich auf alle Arten von Kulturen beziehen,ausgedachte Personen, wahre Spiegel der kollektiven Hoffnungenunserer Zeit. Es ist eine vergessene Mischung aller Stilrichtungen ineinem einzigen Bild, die den Begriff von Raum und Zeit der Malereiverändert. Es ist ein Spiel von Erzählungen und Variationen vonMotiven, dank derer jedes Werk ein Symbol für ein außergewöhnlichesAbenteuer ist.Mit einem Werk von Marc Ferrero zu leben, bedeutet, die eigenenWände mit faszinierenden Geschichten zu schmücken und den Raum mitAbenteuern zu füllen, wie Lisa L'aventura, Duke Spencer Percival undCello Cordoba mit dem Titel "Once Upon a Time La Comitive".HUBLOTHUBLOT oder "The Art of Fusion", zwischen Luxusuhren und HauteJoaillerie, ein Traum aus den visionären Vorstellungen seinesVorsitzenden Jean-Claude Biver, die sich mit dem leidenschaftlichenGeschick von Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot, verbinden.Eine Marke, die für Erfolg steht, in der Vergangenheit sowie auchin der Gegenwart und sich der Zukunft widmet. Mit höchster Expertiseund Innovationsgeist kreiert die Uhrenmanufaktur die kreativstenKollektionen (Big Bang, Classic Fusion, Spirit of Big Bang undManufacture Pieces).Seit 1980 haucht die Marke der hohen Uhrmacherkunst immer wiederneuem Atem ein. Sei es durch ihre unvergleichlichen technologischenInnovationen, die Fusion und Kreation von nie dagewesenen Materialien(Saphir, Keramik in strahlenden Farben), Edelsteinen oder höchstkomplexen, technologischen Mechanismen. Zwischen deravantgardistischen Uhrmacherkunst und der konstanten Suche nach denneuesten Techniken für die kompliziertesten Komplikationen zeigtHUBLOT die Kunst der Fusion in vielen weiteren Bereichen, wie dengrößten Events unserer Zeit (internationale Partnerschaften mit derFIFA-Weltmeisterschaft und Ferrari) oder mit den herausragendstenTalenten der Gegenwart (K. Mbappé, U. Bolt, Lang Lang). Mit seinerweltweiten Präsenz zählt HUBLOT mehr als 90 exklusive Boutiquen inden schönsten, internationalen Hauptstädten wie u.a.: Genf, Paris,Cannes, Saint-Tropez, London, Berlin, Moskau, New York, Miami,Beverly Hills, Las Vegas, Singapur, Shanghai, Peking, Hongkong,Dubai, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Ginza, Frankfurt, Zermatt.Entdecken Sie die ganze Welt von Hublot auf HUBLOT.comBIG BANG ONE CLICK MARC FERREROTechnische Daten:Referenzen: 465.SX.1190.VR.1207.LIP19 (Türkis) - Auf 50Exemplare limitiert465.SX.1130.VR.1213.LIP19 (Rot) - Auf 50Exemplare limitiertDurchmesser: 39 mmHöhe: 12.55 mmWasserdichtigkeit: 10 ATM (100 m)Gehäuse: Satinierter und polierter EdelstahlLünette: Polierter Edelstahl, besetzt mit 42 blauenTopasen oder 42 roten SpinellenLünettenaufsatz: Verbundharz in Türkis/Verbundharz in RotSeiteneinsätze: Verbundharz in Türkis/Verbundharz in Rot"H"-Schrauben: Poliertes TitanGlas: Entspiegelter Saphir mit Hublot-Logodruck innenKrone: EdelstahlGehäuseboden: Satinierter Edelstahl mit Gravur "LIMITEDEDITION" + "XX/50"Gehäusebodenglas: Saphir, innen entspiegeltZifferblatt: Schwarz lackiertes Zifferblatt mitmehrfarbigem, von Marc Ferrero entworfenem PrintZeiger: Polierte rhodinierte ZeigerUhrwerk: Kaliber Hublot HUB1710, Automatisches UhrwerkAnzahl Bestandteile: 166 (27 Lagersteine)Frequenz: 4 Hz (28 800 Halbschwingungen pro Stunde)Gangreserve: ~ 50 StundenArmband: Türkises Kalbsleder mit Design von Marc Ferreround Kautschuk in TürkisRotes Kalbsleder mit Design von Marc Ferreround Kautschuk in Rot2. Armband: Türkises Alligatorlederarmband mit türkisenNähten und Kautschuk in TürkisRotes Alligatorlederarmband mit roten Nähtenund Kautschuk in RotSchließe: Faltschließe aus EdelstahlPressekontakt:+41 (0)22 990 90 00. Internationaler PressekontaktFloria Migniot und Romain Gourdainf.migniot@hublot.ch r.gourdain@hublot.chOriginal-Content von: HUBLOT SA, übermittelt durch news aktuell