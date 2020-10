Hublot präsentiert die Big Bang e UEFA Champions League

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - Am Tag der Auslosung für den weltweit prestigeträchtigsten Fußball-Vereinswettbewerblanciert Hublot eine limitierte Editionseiner Smartwatch Big Bang eDie UEFA Champions League ist zurück! Am Tag der Auslosung für die Gruppenphase dieser Turniersaison präsentiert Hublot voller Stolz die Big Bang e UEFA Champions League sowie die App "Hublot Loves Football UEFA Champions League".To stay up-to-date, follow: @Hublot #Hublot"Dieses Jahr war aufgrund von Covid-19 für uns alle ein äußerst schwieriges Jahr voller Herausforderungen. Der Beginn der UEFA Champions League beschert nun jedoch den Fußballfans rund um den Globus einen Anlass für Freude und Begeisterung. Hublot ist daher besonders stolz auf seine Zusammenarbeit mit der UEFA und seine Mitwirkung an diesem wundervollen Turnier. Wir haben hart gearbeitet, um für die Fans diese besonderen Uhren zu entwickeln, und wir sind uns sicher, dass durch sie das Erlebnis der UEFA-Champions-League noch unvergesslicher werden wird." - Ricardo Guadalupe, CEO of Hublot.Diese neue Uhr basiert auf der Hublot Big Bang e Connected Watch, die Anfang dieses Jahres auf den Markt gebracht wurde, und bietet eine Reihe zusätzlicher Funktionen, die das Fanerlebnis der UEFA Champions League bereichern.Sowohl das leichte Keramikgehäuse als auch das Kautschukarmband dieser auf 500 Stück limitierten Edition sind im typischen Blau der UEFA Champions League gehalten. Die Träger haben verschiedene Zifferblätter zur Auswahl, die im Hublot Store heruntergeladen werden können. So stehen blaue digitale und analoge Optionen zur Verfügung sowie ein spezielles Zifferblatt mit Farbgestaltung nach Kundenwunsch in einer der Spielfarben des teilnehmenden Teams.Die Uhr ist mit dem Betriebssystem Wear OS von Google(TM) und der neuen "Hublot Loves Football UEFA Champions League" App ausgestattet. Der Träger erhält Benachrichtigungen zu den Anstoßzeiten (15 Minuten vor Spielstart), Toren, Strafstößen, Spielerwechseln, gelben und roten Karten sowie Verlängerungen. Auch Teamaufstellungen und Entscheidungen der Video-Assistenten werden angezeigt und beim Hinweis auf das Spielende wird ein Countdown zum nächsten Spiel gestartet. Sollten zwei Spiele zur gleichen Zeit stattfinden, hat der Träger die Möglichkeit, durch einfaches Antippen des Displays zwischen den beiden Spielen zu wechseln. Diese App wird auch für alle, die bereits eine Hublot Big Bang e besitzen, verfügbar sein.Hublot ist das führende Luxusunternehmen im Weltfußball. Das Unternehmen war die erste Schweizer Uhrenmarke und zugleich die erste Luxusmarke, die sich im Fußball engagierte, und auch die erste Schweizer Uhrenmarke, die eine connected Fußball-Luxusuhr für die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft(TM) 2018 in Russland erschuf. Seit seinem Eintritt in die Fußballwelt 2006 hat Hublot bereits die Zeit unzählinger nationaler, europäischer und internationaler Fußballwettbewerbe gemessen. Diese Saison ist Hublot erstmals auch der offizielle Zeitnehmer der Premier League und nächstes Jahr wird Hublot bei der UEFA-Fußball-Europameisterschaft, die aufgrund der Pandemie verschoben wurde, aber weiterhin als UEFA EURO 2020(TM) bekannt ist, die Zeit messen.Film: https://www.youtube.com/watch?v=dELsky_yFjw&feature=youtu.be&ab_channel=HUBLOTPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1305689/Hublot_Big_Bang_e_Watch.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpgOriginal-Content von: HUBLOT SA, übermittelt durch news aktuell