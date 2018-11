Hublot Big Bang Meca-10 P2P

Hong Kong (ots/PRNewswire) -Hublot feiert das zehnjährige Bestehen des Bitcoins mit demLaunch derlimitierten Big Bang Meca-10 P2P - einer Uhr, welche nuronline mit dem "Star" unter den Kryptowährungen erworben werdenkann. Die jeweilige Transaktionsnummer wird anschließend auf derLünette graviert, um jedes Exemplar in ein wahres Unikat zuverwandeln.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/779659/Hublot_Big_Bang_Meca_1.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/779655/Hublot_Big_Bang_Meca_2.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/779654/Hublot_Big_Bang_Meca_3.jpg )"Die Dynamik und das Innovationsgespür unserer asiatischen Partnerverblüffen uns immer wieder. Diese zukunftsorientierte Philosophieentspricht in allen Punkten der Philosophie von Hublot. Aus derPartnerschaft mit OSL Limited ist die erste P2P-Uhr hervorgegangen,die uns der Zukunft einen Schritt näher bringt."Ricardo Guadalupe, Hublot CEOVor genau zehn Jahren, im November 2008, entstand der Bitcoin.Diese berühmte Kryptowährung - eine Geldeinheit, die in einemRechnernetz verwaltet wird - wurde von Satoshi Nakamoto erfunden. Bisheute ist die wahre Identität hinter diesem Namen nicht geklärt undbleibt ein Geheimnis. Nichtsdestotrotz begeisterte er mit seinemPeer-to-Peer-Bezahlsystem (P2P) eine große Community aus Nutzern undInvestoren, die dieses Zahlungssystem für ihre Transaktionenakzeptierten.Als Wegbereiter für neue technologische und gesellschaftlicheTrends entschied sich Hublot, das zehnjährige Bestehen des Bitcoinsmit der Lancierung der ersten Uhr zu feiern, die nur über Bitcoinserworben werden kann. Sie ist exklusiv im e-Commerce erhältlich, ihreBestellung und Bezahlung erfolgen online. Diese Innovation wurde dankder Zusammenarbeit mit OS Limited (OSL), dem führenden Broker fürdigitale Vermögenswerte in Asien, möglich. Damit wagt sich Hublot alserste große Uhrenmarke in diesen Bereich vor.Die Uhr mit dem Namen Big Bang Meca-10 P2P ist als Verweis auf dieweltweit verfügbare Anzahl an Bitcoins, die auf 21 MillionenEinheiten festgesetzt ist, auf 210 Exemplare limitiert.Im Einklang mit dem innovativen Design - dem Grundstein für dasRenommee der Kollektion Big Bang - verfügt die "P2P" über ein45mm-Gehäuse aus kugelgestrahlter schwarzer Keramik. In der Welt vonHublot bedeutet Keramik keine Töpferarbeit, sondern einHightech-Material aus Zirkoniumoxid, das bei sehr hoher Temperaturverdichtet wird. Diese hohe Kunst der Verschmelzung genießt bei denUhrmachern und Ingenieuren aus der Manufaktur in Nyon einen ganzbesonderen Stellenwert.Die Uhr ist mit dem Manufakturkaliber HUB1201 ausgestattet; einemskelettierten Uhrwerk, das eine unglaubliche Gangreserve von 10 Tagenbietet. Diese Zahl wurde nicht zufällig gewählt, sondern in Bezug aufdas zehnjährige Bestehen des Bitcoins. Jede der 210 Uhren ist einechtes Unikat: sie wird speziell für ihren zukünftigen Besitzergefertigt und mit der Bitcoin-Transaktionsnummer versehen, die fürihren Kauf verwendet wurde. Als weiteren Verweis auf dieKryptowährung verfügt ihr mit schwarzem Kautschuk gefüttertes blauesKalbslederarmband über ein Motiv, das auf die Blockchain hindeutet-jenes Rechnernetz, dem wir die Existenz der virtuellen Währungverdanken.Die Big Bang Meca-10 P2P wurde am 6. November in Hongkongvorgestellt - und damit an dem Ort, an welchem sich der Hauptsitz vonOS Limited befindet. Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot, empfing dorthochrangige Gäste in einem eindrucksvollen Hightech-Ambiente. DieBesucher betraten die Räumlichkeiten durch einen Tunnel mitinteraktiven Anzeigen aus der Welt der Kryptowährungen und deseinzigartigen Zahlungssystems, welches Hublot erlaubt, Bezahlungen inBitcoin zu akzeptieren.Mit dieser Weltneuheit setzt Hublot wieder einmal neuebahnbrechende Maßstäbe in der Welt der Uhrmacherei und stellt erneutdie drei Schlagworte der Maison unter Beweis: der Erste sein, anderssein und einzigartig sein!Über Hublot"Hublot - Ein anderer Weg zum Fortschritt" sagen die Kenner diesereinzigartigen Schweizer Uhrenmarke, bei der ein großer Moment demnächsten folgt. Ein Traum, den Hublot Chairman Jean-Claude Biver undCEO Ricardo Guadalupe gehegt und realisiert haben - die beidenMänner, die die Marke Hublot zu einer wahren Erfolgsgeschichtemachten. Big Bang, Classic Fusion, Spirit of Big Bang und ManufacturePieces sind beeindruckende Zeugnisse dieser lebendigen Tradition. Vongroßen Komplikationen über revolutionäre Materialien bis hin zuinternationalen Partnerschaften - etwa mit der FIFAFußballweltmeisterschaft(TM) und Ferrari - hat sich Hublot ganz der"Kunst der Fusion" verschrieben, um Tradition in die Zukunft zuüberführen. Das Unternehmen verfügt über ein rasant wachsendes Netz,das derzeit 90 exklusive Boutiquen auf der ganzen Welt umfasst (Genf,Cannes, Saint-Tropez, Paris, London, Berlin, Moskau, New York, Miami,Beverly Hills, Las Vegas, Atlanta, Singapur, Shanghai, Peking,Hongkong, Dubai, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Ginza, Frankfurt, Zermatt...).Weitere Informationen unter www.hublot.com.Über OS Limited (OSL)Octagon Strategy Limited ist Asiens führender Broker für digitaleVermögenswerte im Raum Asien-Pazifik, der sieben Tage die Woche rundum die Uhr aktiv ist. Das Team besteht aus erfahrenenBranchenkennern, die bereits mit der ganzen Bandbreite an handelbarenWertpapieren gearbeitet haben, darunter ausländische Aktien,Derivate, physische Rohstoffe und FX, um umfangreiche Marktkompetenzerfolgreich umzusetzen. Durch das umfassendes Netzwerk bieten sieihren Handelspartnern, darunter UHNWIs, Bergbaukonsortien, FamilyOffices, Kryptofonds und klassischen Vermögensverwaltern, größereLiquiditätspools und individuelle Services. Weitere Informationenerhalten Sie auf https://www.octfinancial.com/BIG BANG MECA-10 P2PBezeichnung: 414.CI.5190.VR.XBT18 - Auf 210 Exemplare limitiertDurchmesser: 45 mmHöhe: 15,95 mmWasserdichtigkeit: 10 ATM (ca. 100 m)Gehäuse: Kugelgestrahlte und polierte schwarze KeramikLünette: Kugelgestrahlte und polierte schwarze Keramik"H"-Schrauben: H für das Hublot Logo, Titan mit schwarzem PVDGlas: Entspiegeltes Saphirglas und geprägtes HUBLOT Logo auf derInnenseiteGehäuseboden: Kugelgestrahlte schwarze Keramik, Gravur LimitedEdition 210 Pieces Entspiegeltes Saphirglas mit "Blockchain" DruckKrone: Satiniertes und kugelgestrahltes Titan mit schwarzem PVDund schwarzem KautschukeinsatzZifferblatt: Skelettiertes blaues Zifferblatt Satinierte schwarzeAppliken mit dunkelblauer LeuchtbeschichtungZeiger: Satiniert schwarz mit dunkelblauer LeuchtbeschichtungUhrwerk: Hublot HUB1201, skelettiertes Manufakturwerk mitHandaufzug und Gangreserve; Schweizer AnkerhemmungAnz. Bestandteile: 223Rubine: 24Frequenz: 3 Hz (21.600 Halbschwingungen/Stunde)Gangreserve: 10 TageArmband: Schwarzer Kautschuk und dunkelblaues Kalbsleder mit"Blockchain" PrägungSchließe: Faltschließe aus Titan mit schwarzem PVD und schwarzerKeramikeinlage