Hubertus Meyer-Burckhardt nimmt nur ausländische Zahnpasta (FOTO)

Baierbrunn (ots) - TV-Talkmaster Hubertus Meyer-Burckhardt ("NDR Talk Show") mages bei der Zahnpflege gern international: "Ich verwende seit 1986 nur Zahnpasta,die ich aus dem Ausland mitbringe", sagte der 63-Jährige dem Apothekenmagazin"Senioren Ratgeber". Im Moment benutze er gerade eine bulgarische. "Neulichhatte ich eine aus Thailand, mit irgendeinem Kraut, das sie grün gefärbt hat."Da habe er sich jeden Morgen und Abend dazu zwingen müssen, "es durchzuziehen".Meyer-Burckhardt sammelt Steine in aller WeltNeben Zahncreme packt Meyer-Burckhardt auf Reisen gerne auch Steine in denKoffer. "Wo immer ich auf der Welt bin, sammle ich Steinchen, Steine, Kiesel,lagere sie in Hamburg zwischen, und wenn ich in meine Geburtsstadt Kassel fahre,lasse ich sie wieder frei", schilderte er. Ihm mache der Gedanke Spaß, dass sich"irgendwann jemand wundert, wie dieser spezielle Stein dorthin kommt". DerNDR-Moderator fügte hinzu: "Ich habe nicht einen, ich habe mehrere an derKlatsche."Prominente im GesprächVon Mary Roos bis Wolfgang Niedecken, von Christine Hörbiger bis DietrichGrönemeyer: Frühere "Senioren Ratgeber"-Interviews mit Sängern, Schauspielern,Schriftstellern und weiteren Prominenten finden Leserinnen und Leser im Internetunter www.senioren-ratgeber.de/promi-interview.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 3/2020 liegt aktuell in den meistenApotheken aus.