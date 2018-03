"Hubert und Staller" beim Publikum immer beliebter / Siebte Staffel war die meistgesehene seit Serienstart vor sieben Jahren

München (ots) - Am gestrigen Mittwoch ging die siebte Staffel derVorabendserie "Hubert und Staller" zu Ende - mit einem spektakulärenMord: Die Brauereichefin Sabine Münzer wurde erwürgt und imKesselhaus ihrer Brauerei in eine Sudpfanne gesteckt. Hubert undStaller (Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau) hatten indieser letzten Episode der siebten Staffel nochmal alle Hände voll zutun, dem Mörder auf die Spur zu kommen. 2,46 Millionen Zuschauersahen die Folge "Weiblich, böse, tot", das entspricht einemMarktanteil von 9,7 Prozent.Die beiden schrägen Cops aus Oberbayern begeistern von Staffel zuStaffel mehr Zuschauer. Die siebte Staffel mit 16 neuen Folgen, dieDas Erste seit dem 29. Oktober 2017 immer mittwochs um 18:50 Uhrausstrahlte, war mit durchschnittlich 2,63 Mio. Zuschauern und einemMarktanteil von 10,1 Prozent die bisher erfolgreichste seitSerienstart im Jahr 2011. Die Folge "Überfall postum" am 24. Januar2018 erreichte mit 3,07 Millionen (11,7 % Marktanteil) die höchste jefür "Hubert und Staller" gemessene Sehbeteiligung.Erfolgreich etabliert haben sich die beiden neuen Damen im Teamvon Polizeirat Girwidz (Michael Brandner): Lena Winter (KlaraDeutschmann), die das Revier in Abwesenheit von Sonja Wirth (AnnettFleischer) mit ihrem Charme und manch guter Idee bereichert, und Dr.Caroline Fuchs (Susu Padotzke), die den Kollegen Hubert und Stallerals neue Gerichtsmedizinerin patent zur Seite steht.Für alle, die "Hubert und Staller" auch an den kommendenMittwochabenden nicht missen wollen, gibt es ein Wiedersehen mitsechs Folgen der fünften Staffel (Folgen 77 bis 82). Ab Maiverabschiedet sich die Serie vorerst von den Zuschauern und machteine kreative Pause.Voraussichtlich im Dezember werden "Hubert und Staller" dann insProgramm des Ersten zurückkehren: mit einem 90-Minüter um 20:15 Uhr.Und unmittelbar im Anschluss folgt ab Januar 2019 die achte Staffelzur gewohnten Sendezeit mittwochs um 18:50 Uhr. Mit dem bereitsangekündigten Ausscheiden von Helmfried von Lüttichau aus der Seriewird sich dann einiges tun im Wolfratshausener Revier. Viel Neues undÜberraschendes wird zu erzählen sein - was, darüber werden wirrechtzeitig zum Start des Fernsehfilms ausführlich informieren. Nureines ist schon jetzt klar: Es geht weiter mit den schrägenKriminalgeschichten aus dem bayerischen Voralpenland."Hubert und Staller" ist eine Produktion der Tele München Gruppeund der Entertainment Factory (Produzenten: Herbert G. Kloiber,Oliver Mielke) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.Executive Producer ist Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt beiFranka Bauer (MDR) und Elmar Jaeger (BR).Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900 42898E-Mail: lars.jacob@daserste.deUlrike Körner / Eva-Maria Heßana radica ! Presse · OrganisationTel.: 089/23 66 120E-Mail: ulrikekoerner@ana-radica-presse.com,evahess@ana-radica-presse.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell