München (ots) -Zwei gebürtige Berliner, die beide für das Filmdrama "Traumfabrik" inBabelsberg vor der Kamera standen, treten am Montag an der Seite derTeamchefs Bernhard Hoëcker und Elton gegeneinander zum erstenRateduell der Woche an: die Schauspieler Michael Gwisdek und ThomasHeinze.Sportlich wird es am Dienstag im Studio. Armin Veh, Geschäftsführerdes 1. FC Köln und Trainerlegende beim VFB Stuttgart, tritt zumWettkampf gegen Hansi Müller an, der seine größten fußballerischenErfolge ebenfalls beim VFB Stuttgart feierte. Wer von beiden landetdie meisten Treffer?Direkt im Anschluss an "Wer weiß denn sowas?" startet am Mittwoch dieneue Staffel der Krimi-Comedy "Hubert ohne Staller" (um 18:50 Uhr imErsten) in der die beiden Polizisten Franz Hubert (Christian Tramitz)und Reimund Girwidz (Michael Brandner) in ihrem oberbayerischenRevier dem Verbrechen auf der Spur sind. Vorher legen sich die beidenHauptdarsteller in Kai Pflaumes Wissensquiz noch mal richtig insZeug, um gewohnt witzig die richtigen Antworten auf schräge Fragen zuermitteln.In einer Reha-Klinik lernten sie sich kennen, inzwischen sind derSkistar Felix Neureuther und seine Frau, die Biathletin undSkilangläuferin Miriam Neureuther, verheiratet und haben eineTochter. Ihre aktive Karriere haben beide in diesem Jahr beendet,doch die nächste Herausforderung wartet schon: Anfang nächsten Jahreswerden sie erneut Eltern. Am Donnerstag treten die beiden ehemaligenTopathleten bei "Wer weiß denn sowas?" gegeneinander an.Sie stammt aus Schleswig-Holstein und ermittelt seit 2010 im"Polizeiruf 110" als Profilerin Katrin König in Rostock. Er istgebürtiger Rostocker und hat an der Nordsee gerade zwei neue Folgender Krimi-Reihe "Nord bei Nordwest" gedreht. Ein Paar waren sie auchmal, und am Freitag treten die Schauspielkollegen Anneke Kim Sarnauund Hinnerk Schönemann mit jeder Menge norddeutschem Humorgegeneinander an, um interessante Fragen wie diese richtig zubeantworten:Im Gegensatz zu einer Speisezwiebel ist eine Gemüsezwiebel ...?a) schärfer im Geschmackb) besser für den Rohverzehr geeignetc) nicht in der Lage, eigenständig einen Spross auszubildenDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 21. bis 25. Oktober 2019 imÜberblick:Montag, 21. Oktober - die Schauspieler Michael Gwisdek und ThomasHeinzeDienstag, 22.Oktober - die Fußballlegenden Armin Veh und Hansi MüllerMittwoch, 23. Oktober - die Schauspieler Christian Tramitz undMichael BrandnerDonnerstag, 24. Oktober - das Ski-Ehepaar Felix Neureuther und MiriamNeureutherFreitag, 25. Oktober - die Schauspieler Anneke Kim Sarnau und HinnerkSchönemann"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/590023876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH, Tel: 0221/952 9080,E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.de