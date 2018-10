Huber: Veröffentlichung der Petitionen zum Global Compact for Migration entscheidet sich am 5. November auf der nächsten Obleutesitzung

Berlin (ots) - Die Entscheidung, ob die Petitionen zum GlobalCompact for Migration auf der Online-Plattform desPetitionsausschusses im Deutschen Bundestag zur Mitzeichnung für alleBürger veröffentlicht werden, wird auf der nächsten Sitzung derObleute im Petitionsausschuss am 5. November fallen.Bisher sind laut Auskunft des Obmanns der AfD-Fraktion, JohannesHuber, "beim Petitionsausschuss zum Global Compact for Migration vierPetitionen eingegangen, wobei nach Vorschlag des Ausschussdienstesaktuell keine veröffentlicht wurde. Eine letztendliche Entscheidungobliegt allerdings den Obleuten der Fraktionen im DeutschenBundestag. Die Petitionen zum Global Compact wurden auf meinen Antragauf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt."Öffentliches Interesse hat insbesondere die Petition von MatthiasMoosdorf erregt, dessen Veröffentlichung im ersten Schritt abgelehntwurde, weil sie nach Aussage des Ausschussdienstes "geeigneterscheint, den interkulturellen Dialog zu belasten"(http://ots.de/zZRXWw). Bezüglich möglicher Prüfkriterien desAusschussdienstes erhofft sich Huber "spätestens in derObleutesitzung eine weitere Auskunft, weil die genannte Begründungalle Petitionen mit außenpolitischen Themen betreffen kann. Dahermuss der Verdacht einer willkürlichen Ablehnung der Veröffentlichungausgeräumt werden, schließlich ist es tatsächlich irritierend, dasszum Global Compact bisher keine einzige Petition zur Mitzeichnungöffentlich gemacht wurde."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell