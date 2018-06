Huber+Suhner will Produktionskapazitäten in Pfäffikon erweitern

Pfäffikon (awp) - Der Kabel- und Komponentenhersteller Huber+Suhner will seine Produktionskapazitäten in Pfäffikon (ZH) ausbauen. Das heute voll ausgelastete Kabelwerk im Industriequartier Witzberg soll erweitert werden.

Dann sollen auch die gegenwärtigen Produktionskapazitäten am Standort "Dorf" ins Industriequartier verlagert und integriert werden, wie das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Die Inbetriebnahme der gesamten Erweiterung im Witzberg sei für 2021 vorgesehen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten