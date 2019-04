Huber & Suhner Kabel-Kautschuk-Kunststoffwerke: Was soll das denn werden?

Per 02.04.2019, 23:26 Uhr wird für die Aktie Huber & Suhner Kabel-Kautschuk-Kunststoffwerke am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 74,84 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Huber & Suhner Kabel-Kautschuk-Kunststoffwerke haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,09 Prozent liegt Huber & Suhner Kabel-Kautschuk-Kunststoffwerke 0,09 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huber & Suhner Kabel-Kautschuk-Kunststoffwerke liegt bei einem Wert von 22,4. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 29,95) unter dem Durschschnitt (ca. 25 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Huber & Suhner Kabel-Kautschuk-Kunststoffwerke damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Huber & Suhner Kabel-Kautschuk-Kunststoffwerke-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 49,42 CHF. Der letzte Schlusskurs (74,545 CHF) weicht somit +50,84 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (70,56 CHF) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,65 Prozent Abweichung). Die Huber & Suhner Kabel-Kautschuk-Kunststoffwerke-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Huber & Suhner Kabel-Kautschuk-Kunststoffwerke-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.