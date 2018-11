Huber: AfD setzt sich durch - Erfolg beim Migrationspakt

Berlin (ots) - Der Antrag der AfD, eine Petition zumMigrationspakt zu veröffentlichen, wurde durch den Petitionsausschussmehrheitlich angenommen. Somit können die Bürger in Kürze auf derInternetplattform des Deutschen Bundestages öffentlich mitzeichnen.Die veröffentlichte Petition beinhaltet nicht nur die Forderung nachder Nichtunterzeichnung des Migrationspaktes, sie fordert weiterhineine Enthaltung Deutschlands in der UN-Generalversammlung imSeptember 2019. Deutschland soll zudem erklären, dass der Pakt fürdie Bundesrepublik als solches keinerlei bindende Wirkung entfalte.Johannes Huber, Obmann der AfD für den Petitionsausschuss, äußertsich hocherfreut:"Die Beharrlichkeit der AfD hat sich ausgezahlt. Es ist einedemokratische Notwendigkeit, dass die Bürger nun eine öffentlicheDebatte führen können. Angesichts der knappen Zeit bis zur möglichenUnterzeichnung am 10./11. September erfährt dies besondereDringlichkeit. Es geht um nicht weniger als die deutsche Souveränitätin Fragen der Einwanderung und des Bundeshaushaltes. Deutschlandwürde sich durch die fehlende Unterscheidung zwischen illegalen undlegalen Migranten verpflichten, für alle mit Sozialleistungenaufzukommen. Eine solch wesentliche Entscheidung der Bundesregierungist nicht ohne die Bürger zu treffen. Es freut uns, dass wir diemeisten anderen Parteien in diesem Punkt überzeugen konnten. Derheutige Tag ist ein wichtiger Sieg für die Demokratie. Ein Sieg, denes ohne die AfD nicht gegeben hätte. Die AfD hat das Grundrecht derBürger, sich mit ihren Anliegen an den Bundestag zu wenden,erfolgreich umgesetzt."Die Petition wird unter https://epetitionen.bundestag.de/ zurMitzeichnung und Diskussion veröffentlicht.Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestagchristian.lueth@afdbundestag.deTel.: 030 227 57225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell