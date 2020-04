Hubei TKD Crystal Electronic Science And: Wohin geht die Reise?

Für die Aktie Hubei TKD Crystal Electronic Science And stehen per 01.04.2020, 20:43 Uhr 24.93 an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Hubei TKD Crystal Electronic Science And zählt zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Unsere Analysten haben Hubei TKD Crystal Electronic Science And nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Hubei TKD Crystal Electronic Science And ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hubei TKD Crystal Electronic Science And-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,06, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,78, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6131,23 liegt Hubei TKD Crystal Electronic Science And auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hubei TKD Crystal Electronic Science And-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 22,09 mit dem aktuellen Kurs (25,1 ), ergibt sich eine Abweichung von +13,63 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 28,25 , daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-11,15 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Hubei TKD Crystal Electronic Science And ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.