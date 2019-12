Hubei Shuanghuan Science And Stock: Das gibt’s ja gar nicht!

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Hubei Shuanghuan Science And Stock per 15.12.2019, 01:00 Uhr bei 3.18 CNY. Hubei Shuanghuan Science And Stock zählt zum Segment "Commodity Chemikalien".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Hubei Shuanghuan Science And Stock auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Hubei Shuanghuan Science And Stock damit 24,25 Prozent über dem Durchschnitt (-16,99 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -16,99 Prozent. Hubei Shuanghuan Science And Stock liegt aktuell 24,25 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hubei Shuanghuan Science And Stock-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,21 CNY. Der letzte Schlusskurs (3,18 CNY) weicht somit -0,93 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (3,23 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,55 Prozent), somit erhält die Hubei Shuanghuan Science And Stock-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Hubei Shuanghuan Science And Stock-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Hubei Shuanghuan Science And Stock gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 5,92 insgesamt 99 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 438,44 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".