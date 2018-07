Hubei Jumpcan Pharmaceutical: Aktienanalyse vom 07.07.2018

An der Heimatbörse Xetra Shanghai notiert Hubei Jumpcan Pharmaceutical per 06.07.2018 bei 44,92 CNH. Hubei Jumpcan Pharmaceutical zählt zu "Arzneimittel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hubei Jumpcan Pharmaceutical einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hubei Jumpcan Pharmaceutical jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hubei Jumpcan Pharmaceutical aktuell 2,08. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,69 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotech & Pharma". Hubei Jumpcan Pharmaceutical bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Hubei Jumpcan Pharmaceutical lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hubei Jumpcan Pharmaceutical in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an sieben Tagen im positiven Bereich, während an fünf Tagen eine negative Diskussion überwog. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Hubei Jumpcan Pharmaceutical diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.