Hubei Century Network: Was wird das noch werden?

Per 23.07.2018 wird für die Aktie Hubei Century Network am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 12,33 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Internetsoftware und -dienste".Unser Analystenteam hat Hubei Century Network auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,78 % ist Hubei Century Network im Vergleich zum Branchendurchschnitt Media (1,41 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,62 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

