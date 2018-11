Hubbell: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Hubbell":

Am 02.11.2018 ging die Aktie Hubbell an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 107,97 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Unsere Analysten haben Hubbell nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für die Hubbell sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 6 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hubbell. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 137 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 26,89 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 107,97 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,25. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Hubbell zahlt die Börse 13,25 Euro. Dies sind 73 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Electrical Equipment" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 48,48. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hubbell beläuft sich mittlerweile auf 120,05 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 107,97 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,06 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 124,29 USD. Somit ist die Aktie mit -13,13 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".