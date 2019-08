Hubbell: Einfach unglaublich

Der Kurs der Aktie Hubbell steht am 21.08.2019, 13:18 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 127.66 USD. Der Titel wird der Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hubbell einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hubbell jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Hubbell gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 15,08 insgesamt 72 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der 53,53 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hubbell beläuft sich mittlerweile auf 117,18 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 127,71 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,99 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 126,51 USD. Somit ist die Aktie mit +0,95 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Hubbell nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,6 Prozentpunkte (2,66 % gegenüber 2,07 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".