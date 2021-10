Hub-Aktie: Kauft Choptank, um in den Bereich der Kühltransporte einzusteigen!

Der Transportriese Hub Group Inc. gab am Dienstag bekannt, dass er die auf Kühltransporte spezialisierte LKW-Vermittlungsfirma Choptank Transport Inc. für 130 Millionen Dollar in bar übernommen hat.

Überblick

Die Transaktion, die am Dienstag abgeschlossen wurde, eröffnet Hub (NASDAQ:HUBG) mit Sitz in Oak Brook, Illinois, starke Cross-Selling-Möglichkeiten, sagten Führungskräfte des Unternehmens in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach Bekanntgabe des Geschäfts. Das Landverkehrsgeschäft von Hub ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung