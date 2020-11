HubSpot-Aktie: Hoch hinaus?

HubSpot Inc (NYSE:HUBS) schloss am Freitag mit einem Plus von 13%, nachdem die Gewinne für das dritte Quartal stark zurückgegangen waren.

HubSpot meldete Quartalsgewinne von 30 Cent pro Aktie, was die Konsensusschätzung der Analysten von 13 Cent um 130% übertraf. Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 228,40 Millionen Dollar, was die Konsensusschätzung der Analysten von 210,75 Millionen Dollar um 8,37% übertraf. Dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



