Huazhong -Vehicle: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Huazhong -Vehicle weist zum 23.11.2018 einen Kurs von 1,3 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Auto Teile und Ausrüstung" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Huazhong -Vehicle auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Huazhong -Vehicle erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 45,37 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automotive"-Branche sind im Durchschnitt um -4,46 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +49,83 Prozent im Branchenvergleich für Huazhong -Vehicle bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,76 Prozent im letzten Jahr. Huazhong -Vehicle lag 47,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,22. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Huazhong -Vehicle zahlt die Börse 11,22 Euro. Dies sind 92 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Automotive" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 144,1. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Huazhong -Vehicle liegt mit einer Dividendenrendite von 0,79 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Automotive"-Branche hat einen Wert von 2,33, wodurch sich eine Differenz von -1,54 Prozent zur Huazhong -Vehicle-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.